Deutsche Industrie weiter im Höhenflug

Die deutsche Industrie ist im Juni in Höchstform geblieben und hat noch einen Tick zugelegt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie stieg auf 59,6 Punkte von 59,5 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexrückgang auf 59,3 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

IMK: Wirtschaft wächst stärker, aber keine Überhitzung

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) sieht trotz einer günstigeren Konjunkturlage in Deutschland keine Überhitzung der Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft werde mit 1,5 Prozent dieses und 1,8 Prozent kommendes Jahr robust wachsen - 2017 sogar "etwas stärker als bisher erwartet", sagte das Wirtschaftsforschungsinstitut voraus. "Von einer Hochkonjunktur oder gar konjunkturellen Überhitzung ist Deutschland aber weit entfernt."

Industrie in der Eurozone gewinnt an Dynamik

Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone ist im Juni gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte auf 57,4 Punkte zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 57,3 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet. Im Mai hatte der Index bei 57,0 Punkten gelegen.

Britische Industrie verliert spürbar an Fahrt

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbes in Großbritannien ist im Juni überraschend gesunken. Der Index fiel auf 54,3 Punkte von 56,3 im Vormonat, wie das Institut IHS Markit berichtete. Volkswirte hatten einen Stand von 56,5 prognostiziert. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Eurozone-Arbeitslosenquote stabil bei 9,3 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Mai stabil geblieben. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, verharrte die Arbeitslosenquote auf dem Vormonatsniveau von 9,3 Prozent. Das ist nach wie vor die niedrigste Quote, die seit März 2009 im Euroraum verzeichnet wurde. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten diese Quote prognostiziert.

Ermittler gehen offiziell von Tod der 18 vermissten Businsassen aus

Nach dem schweren Busunfall auf der Autobahn 9 in Bayern gehen die Ermittler offiziell vom Tod von 18 Menschen aus. Die auch Stunden nach dem Unfall vermissten 18 Businsassen "dürften wohl in dem brennenden Reisebus ums Leben gekommen sein", teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof mit. Bei den Businsassen handle es sich um eine Seniorengruppe aus Sachsen.

Seibert: Trump und Merkel treffen sich bereits am Donnerstagabend

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird US-Präsident Donald Trump bereits am Donnerstag vor dem Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) zu einem Gespräch treffen. "Tatsächlich ist eine Begegnung mit dem US-Präsidenten vor Beginn des G20-Gipfels ins Auge gefasst", bestätigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz. Das Treffen werde "höchstwahrscheinlich am frühen Donnerstagabend" stattfinden.

BDI-Präsident Kempf mahnt G20 zu Verzicht auf Protektionismus

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) dazu aufgefordert, bei ihrem Gipfel Ende der Woche in Hamburg Geschlossenheit zu zeigen und den freien Handel zu unterstützen. "Wenn wir zusammenarbeiten, gewinnen alle", erklärte BDI-Präsident Dieter Kempf. "Wenn wir gegeneinander arbeiten, kostet das Wohlstand, Jobs und Aufstiegschancen - überall auf der Welt."

Bundesregierung lässt Telekombranche bei Datenspeicherung im Unklaren

Die Bundesregierung lässt die Telekommunikationsunternehmen bei der Vorratsdatenspeicherung in der Luft hängen. Auch ein Brandbrief des Branchenverbandes VATM änderte bisher nichts an der Klärung der vertrackten Situation. "Die Rechtsposition haben wir dargestellt und das ist auch weiterhin die Auffassung", sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin.

Bundesregierung muss Gästelisten zu Abendessen mit Merkel offenlegen

Das Bundeskanzleramt muss die Gästelisten zu früheren dienstlichen Abendessen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) veröffentlichen und auch Anlässe und teilnehmende Privatpersonen benennen. Solch eine Auskunft werde die "Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung der Bundeskanzlerin" nicht beeinträchtigen, entschied das Verwaltungsgericht Berlin in einer am Montag veröffentlichten einstweiligen Anordnung.

Paris und Berlin sagen Italien Hilfe in Flüchtlingskrise zu

Wegen stark gestiegener Flüchtlingszahlen in Italien haben Deutschland und Frankreich der Regierung in Rom verstärkte Hilfe zugesagt. Paris und Berlin zeigten sich bereit, ihre Bemühungen bei der Aufnahme von Asylbewerbern über einen bestehenden europäischen Umverteilungsmechanismus zu verstärken, wie das französische Innenministerium am Montag mitteilte. Zudem wird vor dem Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag ein "Verhaltenskodex" für private Hilfsorganisationen gefordert, die Flüchtlinge vor der Küste Libyens retten.

Gegner Katars beraten am Mittwoch in Kairo über Krise

Die Außenminister von Saudi-Arabien, der Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrains und Ägyptens werden am Mittwoch in Kairo zusammenkommen, um über den Konflikt mit Katar zu sprechen. Dabei wollten sie auch über das weitere Vorgehen gegenüber Katar beraten, teilte das ägyptische Außenministerium am Montag in Kairo mit.

