Muslimische Organisationen in Südostasien rufen zum Protest gegen Starbucks auf. Der Grund: Die Kaffeehauskette setzt sich für die gleichgeschlechtliche Ehe ein. Auch andere Konzerne sind im Fokus religiöser Hardliner.

Wer im Zentrum von Jakarta bei Starbucks einen Kaffee trinken möchte, muss erst durch eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen. Vor dem Eingang der Filiale in der Nähe von Indonesiens Nationaldenkmal kontrolliert ein Wachmann das Gepäck der Gäste. Die Vorsicht ist nachvollziehbar: Anfang 2016 kam es in der Niederlassung der US-Kette zu einem Anschlag islamistischer Attentäter, die bei ihrem Angriff vier Menschen töteten. Starbucks schloss daraufhin zeitweise sämtliche Filialen in der indonesischen Hauptstadt.

Anderthalb Jahre nach der Attacke von Extremisten gerät das Unternehmen nun auch ins Visier religiöser Gruppen, die in mitten in der indonesischen Gesellschaft stehen. Anführer einflussreicher muslimischer Organisationen rufen zum Boykott von Starbucks auf. Sie zeigen sich empört darüber, dass sich der US-Konzern für die gleichgeschlechtliche Ehe einsetzt. Während Deutschland die "Ehe für alle" auf den Weg brachte, wurde in Indonesien BoikotStarbucks zum Trending Topic auf Twitter. Am Wochenende schlossen sich muslimische Hardliner in Malaysia dem Protest an.

Starbucks gehört zu einer Reihe von westlichen Konzernen, die in den muslimisch geprägten Ländern im Zuge einer Islamisierungswelle zunehmend unter Druck geraten. Malaysia und Indonesien, das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt, galten lange als Vertreter einer toleranten Auslegung des Islam. In beiden Ländern wuchs zuletzt die Bedeutung erzkonservativer Religionsvertreter, die sich auch auf ausländische Unternehmen einschossen.

Anwar Abbas ist der Mann, der den jüngsten Sturm der Entrüstung lostrat. Der 62-Jährige ist Generalsekretär der indonesischen Religionsbehörde MUI und eine der Führungsfiguren der mächtigen Organisation ...

