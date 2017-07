Berlin (ots) -



PowerCigs produziert unter seiner Marke LYNDEN hochwertige E-Zigaretten und E-Liquids. Der Hersteller mit Sitz in Berlin zählt zu den Marktführern der Branche in Deutschland. Heute gibt das Unternehmen die offizielle Einführung der LYNDEN VOD Produktreihe bekannt.



Die LYNDEN VOD E-Zigarette passt in jede Hemd- oder Hosentasche, erbringt aber eine Dampf- und Geschmacksleistung welche man bisher nur von größeren Geräten kannte. Diese edel designte E-Zigarette verwendet einen 0,3 Ohm Verdampferkopf, und ist damit voll Sub-Ohm fähig. Der Akku ist wieder aufladbar und mit 650 mAh Leistung bestückt, was eine ansprechend lange Nutzung ermöglicht. Das E-Liquid wird in vorgefüllten Pods einfach auf den Akku geschraubt und es kann losgedampft werden.



"Bisher taten sich E-Zigaretten im kleinen, handlichen Cigalike Format bei der breiten Masse der Raucher oder Dampfer auf dem deutschen Markt recht schwer. Dies lag hauptsächlich an der zu geringen Dampf- und Geschmacksentfaltung vieler Geräte der älteren Generation" so René Linden, Geschäftsführer von LYNDEN. Nach über einem Jahr Entwicklungszeit präsentiert das Unternehmen mit der LYNDEN VOD nun ein Cigalike Modell welches dank zukunftsweisender Sub-Ohm Technologie nun diese Brücke erfolgreich schlagen soll. Das Modell richtet sich sowohl an E-Zigaretten Einsteiger als auch fortgeschrittene Nutzer.



Die LYNDEN VOD wird zu 24,95 EUR angeboten und enthält bereits ein 2ml Liquid POD im Starterpack. Es werden 3 verschiedene Geschmacksrichtungen an Liquid Pods zum Start angeboten: Natural Tobacco (Tabak), Bali Steam (Guave) und Tokyo Sun (Erdbeere). Nachfüllpacks der Pods gibt es zu 6,95 EUR in der 2-er Kombi zu kaufen.



Nach einem erfolgreichen pre-Launch mit ausgewählten Partnern in den vergangenen Wochen wird die LYNDEN VOD nun in das komplette Vertriebsnetz mit über 4000 Verkaufsstellen ausgerollt.



LYNDEN ist einer der führenden Anbieter von E-Zigaretten in der DACH-Region. Das 2012 gegründete Unternehmen ist auf die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen und innovativen E-Zigaretten und E-Liquids spezialisiert. Sämtliche LYNDEN Produkte werden in Deutschland entwickelt, designed und geprüft. Sicherheit und Qualität der Produkte und Prozesse sind durch Gütesiegel wie TÜV, CE, ISO 9001, RoHs und cGMP zertifiziert.



