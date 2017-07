Ein ungewöhnliches Angebot beim Discounter: Seit Montag vertreibt E.On Ökostrom über die Supermarktkette Lidl. Verbraucherschützer zweifeln am Umweltnutzen - und monieren den hohen Preis.

Der 3. Juli hat für den Essener Energiekonzern E.On das Zeug zum historischen Tag: Rund zehn Milliarden Euro überwies der Konzern am Montag an den Atom-Entsorgungsfonds und gibt damit das finanzielle Risiko der Zwischen- und Endlagerung des nuklearen Mülls an den Staat ab. Zugleich vertreibt E.On ab jenem 3. Juli Ökostrom über die Supermarktkette Lidl. Die Werbung zielt auf gutes Gewissen und billige Preise. Doch hält der grüne Strom vom Discounter, was die Werbung verspricht?

Ökostrom spielt längst in der Liga der Lifestyle-Produkte, vergleichbar mit glutenfreier Nahrung oder laktosefreier Milch. Doch das Image des grünen Stroms hat zuletzt stark gelitten: Erst im März musste der Frankfurter Versorger Mainova eingestehen, dass sein Öko-Tarif weniger Anteil an Strom aus Erneuerbaren Energien hatte als ursprünglich ausgewiesen. Auch die Ökostromversprechen der Deutschen Bahn stießen auf harsche Kritik bei Umweltverbänden, die auf den Anteil an Kohle- und Atomstrom im Nah- und Güterverkehr hinwiesen.

Trotz der Kritik rangieren die Ökostrom-Tarife in den einschlägigen Internetportalen weit ...

