Bundeswirtschaftsministerium und Bundesnetzagentur wollen mit dem Angebot die Transparenz am Strommarkt stärken. Die Plattform soll aktuelle und für jeden verständliche Strommarktdaten liefern.Das Informationsportal SMARD ist seit Montag online. Die Bundesnetzagentur will damit aktuelle und für jeden verständliche Strommarktdaten liefern, wie es in einer Mitteilung hieß. "Die Daten sind anwenderfreundlich aufbereitet, so dass auch Laien damit zurechtkommen. Für Experten gibt es umfangreiche Analysefunktionen. Mit all diesen Daten schaffen wir Transparenz - jeder kann den Fortgang der Energiewende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...