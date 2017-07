BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat wenige Tage vor dem G20-Gipfel in Hamburg die Erwartungen an die Gespräche mit dem US-Präsidenten Donald Trump gedämpft. "Wir kennen ja bestimmte Positionierungen der amerikanischen Regierung, und da erwarte ich nicht, dass wegen einer zweitägigen Reise nach Hamburg diese Positionierungen ausgesetzt werden und sich im Kommuniqué plötzlich wiederfinden", sagte die CDU-Vorsitzende am Montag in Berlin. Es gebe auf dem Gipfel "jede Menge strittige Fragen" zu diskutieren.

Merkel sagte, sie glaube nicht, dass man am Ende aus dem Gipfel mit "geeinigten Positionen" in allen Fragen hervorgehe, "aber miteinander reden ist ja in allen Fragen der internationalen Diplomatie vernünftig und richtig". Offiziell beginnt der zweitägige Gipfel der wichtigsten Wirtschaftsmächte am Freitag./poi/DP/stw

