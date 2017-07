Unterföhring (ots) - -Mit skysport.de bietet Sky neben Live-Sport im Pay-TV und Sky Sport News HD im Free-TV ab sofort eine eigenständige digitale Plattform mit Schwerpunkt auf Bewegtbild-Inhalten



-Burkhard Weber: "Mit dem neuen Sportportal skysport.de bieten wir allen Sportfans ein neues Zuhause. Unsere digitale Plattform wird aufgrund unserer exklusiven Video-Inhalte überzeugen."



-Passend zum Wimbledon-Start: Das Auftaktmatch von Andy Murray ab 13:55 Uhr exklusiv live im Stream sowie die Highlights aus London täglich abrufbar



-Kostenfrei und werbefinanziert: Das neue Sportportal macht die Welt von Sky Sport für jedermann erlebbar



3. Juli 2017 - Sky Deutschland baut seine Stellung als Deutschlands Sportanbieter Nummer 1 weiter aus. Zusätzlich zum besten Angebot an exklusiven Live-Sport-Inhalten, dem 24-Stunden-Sportnachrichtensender Sky Sport News HD, der seit Dezember 2016 im Free-TV ausgestrahlt wird, und dem Social-Media-Auftritt komplettiert das neue Sportportal skysport.de ab sofort die Welt von Sky Sport.



Den Nutzer erwarten umfassende und exklusive Berichterstattungen aus diversen Sportarten vom größten Reporter- und Expertennetzwerk in Deutschland. Die digitale Plattform bietet rund um die Uhr die aktuellsten Nachrichten und exklusive Highlights aus der gesamten Welt des Sports. Neben der Publikation brandaktueller Fußball-News' aus allen europäischen Top-Ligen versteht sich skysport.de als innovative Plattform für Formel 1, Handball, Tennis, Golf und vielem mehr. Der Schwerpunkt liegt dabei auf hochwertigem Video-Content, darunter auch Highlights aus dem exklusiven Sportrechte-Portfolio wie der UEFA Champions League oder der Handball-Bundesliga. Zusätzlich bietet skysport.de einen Livestream des 24h-Sportnachrichtensenders Sky Sport News HD an und ist für Jedermann frei verfügbar - Online und Mobile.



Sky-Kunden können zudem auf die Highlights der Fußball-Bundesliga zurückgreifen sowie einen Bundesliga Live-Ticker nutzen, in dem Kurzvideos von den bei Sky laufenden Spielen eingepflegt sind.



Burkhard Weber, Sky Chefredakteur: "Mit dem neuen Sportportal skysport.de bauen wir unser attraktives und vielfältiges Sportangebot um ein weiteres Medium aus. Wir bieten allen Sportfans ein neues, ein weiteres Zuhause. Unsere digitale Plattform bildet zusammen mit unseren exklusiven Live-Inhalten, Sky Sport News HD und Social-Media-Angeboten die Säulen unserer Marke Sky Sport und wird aufgrund unserer exklusiven Video-Inhalte überzeugen."



Auch Sky-Experte Lothar Matthäus zeigt sich erfreut: "Dass Sky Sport, die Top-Adresse für Sportübertragungen, nun auch eine digitale Plattform mit allen wichtigen News und Videos aus der Welt des Fußballs zur Verfügung stellt, ist für mich von großem Nutzen."



Andy Murray exklusiv live im Stream - Das Erstrundenmatch des Titelverteidigers überträgt skysport.de



Pünktlich zum Start des neuen Sportportals sowie zum Aufschlag des Wimbledon-Turniers können Nutzer auf skysport.de die täglichen Video-Highlights des wichtigsten Tennisturniers abrufen. Zudem wird live aus Wimbledon berichtet. Tennisfans wird es besonders freuen, dass die Erstrundenpartie des Wimbledon-Titelverteidigers Andy Murray ab 13:55 Uhr im Stream exklusiv live verfolgt werden kann.



Kostenfrei und werbefinanziert: skysport.de macht die Welt von Sky Sport für jedermann erlebbar



Die neue Plattform wird, wie der neue Free-to-Air-Sender Sky Sport News HD, durch Werbung finanziert und steht für jedermann kostenlos zur Verfügung.



Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Aus Sicht der Vermarktung ist das ein wichtiger Schritt für Sky. Wir erweitern durch skysport.de das Spektrum der Werbemöglichkeiten für unsere Partner in einem Top-Sportumfeld und schaffen eine Plattform für ganz neue kreative und integrative Werbeformen. Sportinteressierte werden künftig die ganze Welt des Sports auf Sky nutzen können - sowohl im Pay- und Free-TV als auch digital."



Martin Michel, Geschäftsführer Sky Media: "Mit skysport.de gehen wir den entscheidenden Schritt, um eine breite Zielgruppe an jungen Sportfans jetzt auch online erreichen zu können, und das mit den besten Inhalten, die es in Deutschland gibt."



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Dirk Böhm Director Sports Communications Tel. 089 / 99 58 30 18 dirk.boehm@sky.de twitter.com/SkyDeutschland