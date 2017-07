BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Eon ist zurück im Großhandel mit Strom und Gas. Am 1. Juli nahmen drei Teams mit jeweils 20 Mitarbeitern für die Länder Deutschland, Großbritannien und Schweden ihre Arbeit auf, wie das Unternehmen mitteilte.

"Dabei steht die Absicherung von Preis- beziehungsweise Volumenrisiken klar im Vordergrund und nicht der klassische Eigenhandel", erklärten die Düsseldorfer weiter.

Das frühere Energiehandelsgeschäft war bei der Aufspaltung im vergangenen Jahr an die Kraftwerkstochter Uniper übergegangen. In Ungarn und Tschechien ist Eon schon seit einigen Monaten wieder im Großhandel aktiv, in Italien soll der Eintritt in den Markt Anfang nächsten Jahres erfolgen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/bam

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2017 08:08 ET (12:08 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.