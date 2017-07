Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Baar (pts024/03.07.2017/14:10) - Das Schnäppchen-Angebot des Jahres am Mittelmeer sind 7 exklusive, grosszügige und komfortable Villen (neu gebaut), mit je ca. 200 bis 300 m2 Wohnfläche, jede mit einem grossen, schönen Privat-Poolbereich. Das 28'000 m2 grosse Grundstück liegt an der italienischen Riviera (ca. 100 km von Nizza und Monaco). Speziell sind die einmalig schöne Lage über dem sehr beliebten mondänen Badeort mit herrlichem Ausblick aufs 5 Minuten entfernte Mittelmeer und die hochwertige Bauqualität mit besten, feinsten Materialien. CasaRiviera.ch kann die ganze Anlage mit den 7 Villen zum Schnäppchenpreis von 7 Mio. Euro anbieten. Der frühere Schätzpreis der Bank lag bei 24 Mio. Euro (das Grundstück alleine hat einen Wert von über 3 Mio. Euro). Sieben exklusive hochwertig gebaute Villen zum Schnäppchenpreis Diese 7 Traum-Villen an einzigartiger Lage werden zusammen (en bloc) angeboten und verkauft. Sie eignen sich bestens für einen Immobilien-Investor oder eine Gemeinschaft von Investoren, die mit einem Schnäppchen-Preis eine 3 bis 4-fache Wertsteigerung anstreben (aktueller Kaufpreis der gesamten Anlage nur 7 Mio. Euro, bei einem Schätzpreis der Bank von 24 Mio. Euro). CasaRiviera.ch bietet Ferienhäuser und -wohnungen an der Riviera für jeden Bedarf Wer an der Riviera in Ligurien ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung kaufen möchte, der profitiert bei CasaRiviera von äusserst attraktiven Angeboten mit Preisreduktionen bis 75 % im Vergleich zur ersten Bank-Schätzung. Mehr dazu unter: https://plus.google.com/u/0/b/102311241088353919776/102311241088353919776 CasaRiviera hat für jeden Bedarf einzigartig attraktive Angebote: - Über 250 Ferienhäuser mit Preisen von 58'000 Euro bis 480'000 Euro - Über 100 Villen mit grossen Gärten und Preisen ab 390'000 Euro - Über 250 Wohnungen mit Preisen von 58'000 Euro bis 290'000 Euro. Für Kapitalanlagen und Immobilien-Angebote an der Riviera lohnt es sich, die passenden Angebote von CasaRiviera.ch anzufordern und zu prüfen. Rechtsbeistand und Sicherheit CasaRiviera.ch empfiehlt und bietet: Juristisch sichere Abwicklung und Rechtsbeistand durch neutralen, spezialisierten Anwalt, der in Koordination mit den italienischen Notaren verlässliche Verträge erstellt. Das Rechtsgeschäft wird durch die eigene Schweizer Gesellschaft abgewickelt und unterliegt Schweizer Recht. (Ende) Aussender: CasaRiviera AG Ansprechpartner: Cora Genge & Team Tel.: +41 41 511 03 66 E-Mail: info@casariviera.ch Website: www.casariviera.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170703024

