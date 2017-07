Wien - Wells Fargo Asset Management hat sein Multi-Asset-Team mit Jonathan Hobbs und Kevin Kneafsey verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Hobbs werde die Mannschaft als Chef der Einheit US Portfolio Solutions und Kneafsey als Senior Investment Stratege ergänzen. Hobbs werde damit Investitionslösungen für Kunden von Wells Fargo Asset Management konzipieren und implementieren. Vor seinem Wechsel sei er bei BlackRock angestellt gewesen und habe als Co-Head von Liability Driven Investment (LDI) in Nordamerika gearbeitet.

Den vollständigen Artikel lesen ...