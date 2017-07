Pullach - Der Astra-Fonds (ISIN DE0009777003/ WKN 977700) der DJE Kapital AG ist am 1. Juli 2017 in DWS Concept DJE Globale Aktien umbenannt worden, so die DJE Kapital AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dr. Ulrich Kaffarnik, Vorstand der DJE Kapital AG für die Bereiche Vertrieb, Marketing & Öffentlichkeitsarbeit sowie Fondsmanagement & -handel, sagt zur Umbenennung des Aktienfonds: "Wir haben uns für die Namensänderung entschieden, um die Produktkategorie Aktienfonds für unsere Anleger kenntlich zu machen sowie DJE als Portfoliomanager im Fondsnamen zu integrieren."

