Wien - Maximilian Seim ist seit Juli neuer Head of Third Party Distribution bei Rothschild Asset Management, dem Fondsanbieter der Finanzgruppe Rothschild & Co, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde an der Seite von Henrik Adam arbeiten, der in den vergangenen drei Jahren dabei geholfen habe, den französischen Anbieter auf dem deutschen Markt zu etablieren. Seim komme von FRANKFURT-TRUST, wo er den Fondsvertrieb für Wholesale-Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortet habe.

