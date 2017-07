Am Wochenende kursierten die Pläne bereits, jetzt bestätigt die Bank Sumitomo Mitsui: Sie zieht nach Frankfurt, um weiter alle Dienstleistungen in der EU anbieten zu können. Es bleiben aber noch letzte Details offen.

Japans drittgrößte Bank Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) hat sich für Frankfurt als künftigen EU-Standort entschieden. Die Bank werde eine eigene Tochter in der Mainmetropole gründen, um auch nach dem Brexit alle Dienstleistungen in der Europäischen Union anbieten zu können, kündigte SMFG am Montag an. Wie viele der rund 1000 SMFG-Mitarbeiter in London an den Main umziehen werden, blieb zunächst unklar. Über die Pläne hatte am Wochenende zuerst die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" berichtet.

