Die Union hat den Arbeitsmarkt-Teil ihres Wahlprogramms vorgestellt. Das Versprechen ist konkret: CDU und CSU wollen bis zum Jahr 2025 Vollbeschäftigung in Deutschland. Warum das Unsinn ist.

Es ist ein hehres Ziel - und gleichwohl eines mit vielen Fragezeichen. Denn Vollbeschäftigung zu erreichen ist schon deshalb schwierig, weil es für sie keine einheitliche Definition gibt. Es existiert in Wissenschaft und Gesellschaft keine allgemeingültige Regel, wann in einer Volkswirtschaft Vollbeschäftigung herrscht. Bei null Arbeitslosen, wie es dem Allgemeinbürger vorschweben könnte? Sobald die Zahl der offenen Stellen die Zahl der Arbeitslosen übersteigt, wie es der britische Ökonom William Henry Beveridge 1945 in seinem Buch "Vollbeschäftigung in einer freien Gesellschaft" schrieb? Oder bei einer Arbeitslosenquote von drei Prozent, wie es Ökonomen heute Pi mal Daumen schätzen und auf die sich auch die Union in ihrem Wahlprogramm bezieht?

Zu Zeiten des deutschen Wirtschaftsbooms in den Fünfzigerjahren galt eine Quote von einem Prozent als Vollbeschäftigung - in den Neunzigerjahren waren es vier bis fünf Prozent.

Schauen wir uns die aktuellen Daten an: Deutschland hat derzeit 2,4 Millionen Arbeitslose und 730.000 gemeldete offene Stellen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,5 Prozent, in einigen Regionen in Bayern und Baden-Württemberg ...

