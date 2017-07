Umfassenderes Portfolio erweitert Lösungen für Beauty- und Körperpflege-Branche



Paris (ots/PRNewswire) - Univar BV, ein Tochterunternehmen von Univar Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar"), einem globalen Chemikalien- und Inhaltsstoffe-Vertreiber und Anbieter von Diensten mit Zusatznutzen, gab die Ausweitung seiner exklusiven Vereinbarung in Italien mit Hallstar bekannt, um fünf zusätzliche Länder aufzunehmen: Spanien, Portugal, Griechenland, Frankreich und die Benelux-Region.



"Die Kompetenz von Hallstar im Bereich Ester ist beispiellos. Ihre wichtigsten Leistungsangebote, unter anderem ihre führende Plattform mit funktionellen Naturstoffen, sind für die Entwicklung der nächsten Generation von Produkten im Bereich Beauty und Körperpflege unentbehrlich", sagte Matthew Ottaway, Vice President für Focused Industries bei Univar EMEA. "Die Produktbandbreite von Hallstar bereichert unseren europäischen Produktkatalog und ermöglicht uns, den Kunden ein ganzheitlicheres Sortiment anzubieten. Dadurch können wir unsere Leistungen bei der gemeinsamen Arbeit mit Kunden optimieren, um maßgeschneiderte hocheffiziente Rezepturen zu erfinden, die unsere Kunden schnell als erstklassige Produkte auf den Markt bringen können."



Dank dieser erweiterten Vereinbarung ist Univar stolz darauf, nun folgende Produkte in ganz Südeuropa bis hin zur Benelux-Region anzubieten:



- Natürlich exotische Öle (Biochemica®) - Natürliche Butter (Biochemica®) - Photostabilisatoren (Hallbrite® Solastay® Polycrylene®) - Mineralische UV-Filtersysteme (Hallbrite®) - Antioxidantien (Eurol® Biochemica®) - Emulgatoren/Tenside (Olivem® und Florasolvs®) - Emollientia (Olivem® Sensolene® Florasolvs®) - Lösungsvermittler (Hallbrite® Spectrasolv®) - Stabilisierungsmittel (Oliwax®) - Aktive Inhaltsstoffe (Eurol®)



"Wir sind äußerst zufrieden, unsere Partnerschaft mit dem Beauty & Personal Care Team von Univar in Europe auszudehnen", sagte Robert Hu, Vice President EMEA von Hallstar. "Unsere Endnutzer in Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland und den Beneluxländern werden von der außergewöhnlichen Unterstützung durch Univars marktorientiertes technisches Vertriebsteam und durch ihre Labore profitieren. Es ist beruhigend zu wissen, dass der Vertrieb von Hallstars leistungsbasierten Spezialprodukten und funktionellem sowie natürlichem Produktportfolio für Lichtschutz sowie Butter und Öle in den sehr erfahrenen und überaus fähigen Händen von Univar liegt."



Über Hallstar



Hallstar ist ein führender globaler Anbieter von Spezialchemie-Lösungen. Das Unternehmen verfolgt bei jeder Verpflichtung einen kooperativen Ansatz und bietet technische Unterstützung, chemisches Fachwissen sowie Branchenkenntnisse, die es den Kunden des Unternehmens ermöglichen, von der Konzeption bis zur Produktion der ersten Chargen das Beste aus ihren Produkten herauszuholen. www.hallstar.com



Über Univar



Das 1924 gegründete Unternehmen Univar (NYSE: UNVR) ist ein weltweiter Vertreiber von Chemikalien und Inhaltsstoffen und Anbieter von Mehrwert-Dienstleistungen, der mit führenden Lieferanten auf dem gesamten Globus zusammenarbeitet. Mit Unterstützung eines umfangreichen Teams aus Vertriebsmitarbeitern und technischen Fachleuten mit profundem Know-how für Chemie und die Märkte betreibt Univar Hunderte von Vertriebseinrichtungen in ganz Nordamerika, Westeuropa, im Asien-Pazifik-Raum und in Lateinamerika. Univar stellt maßgeschneiderte Lösungen für Kunden durch ein breites Portfolio von Produkten und Dienstleistungen bereit, das sich in der Branche auf eines der weitläufigsten Vertriebsnetze der Welt stützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.univar.com. www.univaremea.com.



