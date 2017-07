FRAMINGHAM (IT-Times) - Die Analysten der International Data Corporation (IDC) haben die Zahlen für das Internet of Things (IoT) unter die Lupe genommen und sehen vor allem eins: Enormes Wachstum. Das Internet of Things (IoT) schleicht sich immer weiter in unsere Haushalte und verbindet immer mehr Endgeräte...

Den vollständigen Artikel lesen ...