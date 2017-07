Berlin (ots) -



Auf der internationalen Reinigungsfachmesse CMS Berlin 2017 - Cleaning.Management. Services. stehen vor allem die Innovationen der Aussteller im Fokus. Als besonderen Service bietet die Messe Berlin ab sofort eine Vorschau auf ausgewählte Messe-Highlights. Dieser CMS Neuheiten-Report basiert auf den Angaben der Aussteller und richtet sich vorrangig an die Medien, aber auch an potenzielle Messebesucher sowie fachlich Interessierte. Die ersten illustrierten Meldungen stehen bereits online (http://www.cms-berlin.de/Presse/Neuheiten-Report/). Die Texte und Produktfotos können heruntergeladen und für redaktionelle Zwecke kostenlos genutzt werden. Der Neuheiten-Report wird bis zum Messebeginn regelmäßig erweitert.



Die CMS Berlin 2017 (19.-22.9.) ist in diesem Jahr in Kombination mit dem Weltkongress der Gebäudedienstleister (WFBSC, 18.-20.9.) das global bedeutendste Branchenevent. Die Aussteller präsentieren einen umfassenden Marktüberblick über Reinigungsmaschinen und -geräte sowie Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsmittel für die gewerbliche Reinigung. Neben der Vorstellung der aktuellen Produkt- und Leistungspalette werden vor allem die Neu- und Weiterentwicklungen im Mittelpunkt des Besucher- und Medieninteresses stehen.



