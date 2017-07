Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Noch vier Wochen Zeit, eine Bewerbung einzureichen



- Bewerben können sich alle Ford Fans



- Bewerbung unter www.ford-fanaward.de



- Zahlreiche Gewinne winken den Teilnehmern



Die Bewerbungsphase des Ford FanAward 2017 - der Online-Wettbewerb für alle Ford Fans - hat Halbzeit. Bereits 54 Bewerbungen sind in den verschiedenen Kategorien eingegangen. Am 1. Juli gestartet, können alle interessierten Ford Fans sich entweder mit ihrer Website oder einem eigenen Beitrag unter www.ford-fanaward.de bewerben. Die Bewerbungsphase läuft noch bis einschließlich Montag, den 31. Juli 2017.



Prämiert werden deutschsprachige Internet- bzw. Social Media-Aktivitäten von Clubs oder Communities rund um die Marke Ford. Zusätzlich hat jeder Ford Fan die Möglichkeit, sich mit Fotos, Videos oder Texten in den beiden Kategorien "Größte Ford Fans" und "Schönstes Ford Erlebnis" zu bewerben. Selbstverständlich können auch mehrere Websites oder Fotos eingereicht werden. Zudem lobt die Jury dieses Jahr erstmals einen Sonderpreis für das "Herausragendste Ford Treffen" aus, mit dem ein besonders schönes oder ausgefallenes Treffen mit Bezug zu Ford ausgezeichnet werden soll. Selbstverständlich kann sich beispielsweise ein Club auch sowohl in einer Kategorie als auch für den Sonderpreis bewerben.



Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wird eine Jury zunächst aus allen eingegangenen Bewerbungen in jeder Kategorie die besten fünf Einreichungen auswählen und bekannt geben. Im Oktober werden die Top Fünf je Kategorie auf der Ford FanAward-Website vorgestellt. Dann sind alle Internet-User aufgerufen, die Finalisten zu bewerten und ihr Votum für den jeweils besten Vorschlag abzugeben.



Den Gewinnern winken attraktive Preise. Die Gewinner der Kategorie "Bester Ford Club" und "Beste Ford Community" erhalten jeweils eine exklusive Werkführung für bis zu 35 Personen in der Ford Fiesta-Fertigung in Köln. Der Sieger der Kategorie "Größte Ford Fans" kann sich über die exklusive Teilnahme an einem besonderen Ford Event freuen. Auf den Gewinner in der Kategorie "Schönstes Ford Erlebnis" wartet ein individuelles Ford Wochenende im Hotel, bei dem für die gesamte Zeit ein aktueller Ford gestellt wird. Darüber hinaus werden unter allen Teilnehmern des Fan-Voting zehn attraktive Gewinne verlost.



Seit dem ersten Wettbewerb im Jahre 2006 wurden insgesamt rund 360 Bewerbungen eingereicht; insgesamt knapp 16.000 User stimmten im Internet über die finalen Gewinner ab.



Alle Informationen zum Ford FanAward 2017 unter www.ford-fanaward.de



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.



OTS: Ford-Werke GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6955 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6955.rss2



Pressekontakt: Ute Mundolf Ford-Werke GmbH 0221/90-17504 umundolf@ford.com