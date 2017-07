Berlin (ots) -



Bühne frei für junge und frische Gesichter der deutschen Comedy-Szene! Ab 13. Juli zeigt Das Erste sechs neue Folgen "nuhr ab 18" von und mit Dieter Nuhr und Gästen. Die dritte Staffel der erfolgreichen Comedy-Show rückt auf den früheren Satireplatz im Ersten (22.45 Uhr) und bekommt 15 Minuten mehr Sendezeit. Verlässlich gut bleiben die vielen jungen Comedians, die gemeinsam mit Dieter Nuhr den Sprung auf die ARD-Bühne wagen und in ihren unterschiedlichsten Facetten begeistern.



Neben der spannenden Mischung aus Stand up, Poetry Slam, Musik-Comedy gibt es in der dritten Staffel auch Neuerungen. Zum Beispiel stellt sich Dieter Nuhr direkt dem Nachwuchs und klärt mit einem jungen Comedian Auge in Auge die entscheidenden Fragen des Lebens. Oder er erklärt der nächsten Generation deutsche Hochkultur auf Nuhrsche Art, um für jeden intellektuellen Smalltalk auf einer Party gewappnet zu sein. Auch sonst wird einiges Neues für die Generationenverständigung getan - so mancher Künstler stößt bei "nuhr ab 18" dabei aber auch leider an die eigenen (Alters-)Grenzen. Denn: hier kommt nicht jeder so leicht "rein". Die Folge - 45 Minuten frische, abwechslungsreiche und vor allem lustige Unterhaltung im Sommer 2017.



Die Jungs der Band Onkel Berni steuern wieder den Soundtrack zur Sendung bei und begleiten jeden Künstler mit einer eigenen, musikalischen Visitenkarte auf die Bühne. JuniTV hat die Sendungen im Auftrag des rbb im Juni im GRETCHEN in Berlin-Kreuzberg für Das Erste produziert.



"nuhr ab 18" - diese Künstler sind dabei:



Do, 13. Juli 2017, 22.45 Uhr - mit Salim Samatou, Christiane Olivier, Tino Bomelino und Zymny.



Do, 20. Juli 2017, 22.45 Uhr - mit Felix Lobrecht, Amjad, Kerstin Luhr und Beni Hafner.



Do, 27. Juli 2017, 22.45 Uhr - mit Osan Yaran, Oliver Müller, Jamie Wierzbicki und Patrick Salmen. Zugeschaltet wird die Schweizerin Hazel Brugger.



Do, 3. August 2017, 23.00 Uhr - mit Marcel Mann, Tan Caglar, Thomas Schmidt und Nikita Miller. Zugeschaltet wird die Schweizerin Hazel Brugger.



Do, 17. August 2017, 22.45 Uhr - mit Alain Frei, Robert Alan, Nektarios Vlachopoulos und Lisa Eckhart.



Do, 24. August 2017, 23.00 Uhr - mit Maxi Gstettenbauer, Masud, Simon Stäblein, Till Reiners und Sandra Petrat.



