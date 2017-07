Hannover - Die Renditen der Benchmarkanleihen tendierten zuletzt deutlich höher: Die Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen zog auf über 0,45% an, die der US-Treasuries bis über 2,30%, so die Analysten der Nord LB.Die Äußerungen Mario Draghis von Mitte letzter Woche hätten Wirkung gezeigt, er halte den Rückgang der Inflationsrate für nur temporär. Zudem scheine die Federal Reserve - trotz zwischenzeitlich anderer Markterwartungen - an der sukzessiven Normalisierung der Zinspolitik in den USA festhalten zu wollen. Die Signale aus dem FOMC-Gremium seien zumindest nicht durchgehend als dovish oder abwartend zu bezeichnen. Im Verlauf dieser Woche stünden mit dem ISM PMI und dem Arbeitsmarktbericht zwei für die Kapitalmarktteilnehmer entscheidende Veröffentlichungen an. (03.07.2017/alc/a/a)

