Hannover - Mario Draghi löste letzte Woche leichte Irritationen an den Märkten aus, so die Analysten der Nord LB.Auf dem Jahresforum der EZB in Portugal habe Draghi bemerkt: "The threat of deflation is gone and reflationary forces are at play". Dies sei nun als deutlich hawkishere Ausrichtung - nach Erachten der Analysten - überinterpretiert worden. In der Folge sei es zu Einbußen an den Aktien- und Rentenmärkten gekommen. Zumindest der 6M Euribor habe auch mit einem Anstieg auf bis zu -0,2700% reagiert. Die EZB versuchte zwar im Nachhinein zu beschwichtigen, das half aber nicht mehr viel, die Marktauswirkungen waren da, so die Analysten der Nord LB. Das zeige aber auch einmal mehr sehr eindrücklich, wie sehr jedes Wort der Notenbank von den Märkten derzeit auf die Goldwaage gelegt werde. Der oberste Geldhüter der Eurozone hätte etwas mehr Vorsicht walten lassen können.

