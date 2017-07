Wenige, eher wage formulierte, Worte des EZB-Präsidenten Mario Draghi reichten aus, um den Markt auf den Kopf zu stellen. Jetzt rechnet ein Großteil der Experten mit einer baldigen Straffung der Geldpolitik. Doch was tun, wenn das billige Geld den Aktienmarkt nicht mehr beflügelt? Wie Sie mit einem Turbo Bear Zertifikat auf den Bund-Future auch von steigenden Zinsen profitieren können, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Experte Anouch Wilhelms von der Commerzbank die Performance des Bund-Futures in den letzten Jahren und was Sie als Anleger für die Zukunft wissen sollten.