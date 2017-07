Der DAX verläuft aktuell im Bereich von 12.400 Punkten kaum verändert. Hintergrund dürfte die Abwesenheit der meisten US-Marktteilnehmer vor dem morgigen Feiertag "Independence Day" sein. Ohne Impulse aus den USA tut sich der DAX meist schwer eigene Akzente zu setzen.

Auf dem Tageschart ist gut die Lage sichtbar. Der DAX pendelt um den Fibonacci-Fächer. Die Frage ist nun, ob sich der Leitindex hier fangen kann. Falls ja, wäre eine Erholung bis 12.500 und 12.700 Punkte möglich.

Das würde aber nichts am Short-Modus ändern. Erst über 12.800 Punkten würde sich die Lage wieder aufhellen. Also bis 12.800 Punkte alles nur Erholung mit in Folge wieder fallenden Kursen.

Sackt der DAX direkt weiter unter 12.400 Punkte ab, nimmt der Index Kurs auf 12.000 Punkte. Erst hier würden sich dann wieder neue Erholungsmöglichkeiten bieten.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.400 Punkten.

Über 12.400 Punkten (besser: 12.450 Punkte) weitere Erholung möglich.

Unter 12.400 Punkte direkt weiterer Kursrückgang bis 12.000 Punkte wahrscheinlich.

Heute verkürzter Handel an den US-Börsen, morgen US-Feiertag.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Sentiment

DAX (Woche 27)

Sentiment in laufender Woche erneut mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX hat die Marke von 13.000 Punkten bisher knapp verfehlt. Mit dem Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Gesamtlage im Leitindex deutlich eingetrübt. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...