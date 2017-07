NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem freundlichen Start rechnen Teilnehmer am Montag zum Handelsbeginn an der Wall Street. Nachdem der marktbreite S&P-500 am Freitag zum siebten Mal in Folge ein Quartal mit Aufschlägen abgeschlossen hatte, könnte es zum Start in die dritte Periode erneut nach oben gehen. Allerdings dürften die Handelsvolumina zwischen Wochenende und dem Feiertag am Dienstag äußerst mager ausfallen. Dies gilt umso mehr, weil am Montag im Vorfeld des Unabhängigkeitstages nur ein bis 19.00 Uhr MESZ verkürzter Aktienhandel in den USA stattfindet. Der Anleihehandel schließt um 20.00 Uhr.

Im frühen Handel gilt es, die Bauausgaben für Mai und vor allem den ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Juni zu verarbeiten. Bei beiden Konjunkturdaten setzen Marktteilnehmer auf eine Verbesserung. Zudem wartet der Markit-Einkaufsmanagerindex - ebenfalls für das produzierende Gewerbe - auf die Anleger, allerdings nur in zweiter Lesung.

"Die Handelvolumina dürften aller Voraussicht nach relativ mau zum Wochenbeginn ausfallen, so wie wir dies bereits in Asien wegen des Feiertags am Dienstag und der verkürzten Sitzung heute beobachtet haben. Das heißt aber nicht zwingend, dass sich der Markt nicht bewegt, zumal es unterstützende Daten gibt", sagt Marktanalyst Craig Erlam von Oanda.

Gold unter Druck

Am Devisenmarkt legt der Dollar zu. Nach dem kräftigen Anstieg des Euro in den vergangenen zwei Wochen korrigiert das Euro-Dollar-Paar nun. Der Euro kostet nur noch 1,1365 Dollar nach 1,1430 im Tageshoch. Der steigende Dollar drückt auf den Goldpreis, der auf den tiefsten Stand seit sieben Wochen fällt und nur noch 1.232 Dollar je Feinunze kostet. In Euro notiert Gold mit 1.185 Euro sogar auf dem tiefsten Stand seit über sechs Monaten. Experten verweisen als weitere Gründe auf die anziehenden Zinsen, aber auch auf die neue Mehrwertsteuer auf Gold im wichtigen Abnehmerland Indien. Zudem hat China im Mai deutlich weniger Gold importiert als noch im April.

Die Ölpreise setzen ihre jüngste Erholung noch etwas fort. Weiterhin stützend hatte in der Vorwoche die gesunkene US-Förderung gewirkt. Auch Daten des Unternehmens Baker Hughes ließen hoffen, dass das Überangebot geringer werden könnte. Der Preis für die US-Sorte WTI steigt um 0,5 Prozent auf 46,27 Dollar je Barrel. Mit den Anleihekursen geht es auch am Montag weiter abwärts, so dass die Rendite der zehnjährigen Titel 1 Basispunkt zulegt auf 2,31 Prozent.

Tesla mit Hoffnungsträger Model 3 fester

Unter den Einzelwerten werden Tesla fest erwartet. Der Chef des Elektroauto-Herstellers Elon Musk kündigte an, dass die ersten Auslieferungen des neuen Model 3 am 28. Juli vorgesehen sind. Mit dem neuen günstigen Modell - es kostet 35.000 Dollar - will Tesla den Gesamtabsatz deutlich steigern. Die Aktie legt vorbörslich 2,3 Prozent zu.

Der US-Baumaschinenhersteller Caterpillar gerät offenbar wegen mangelnder Einreichung von Papieren zu eigenen Exporten noch mehr unter Druck. Die Untersuchungsergebnisse von US-Bundesermittlern seien zwar noch vorläufig, berichteten mehrere mit informierte Personen. Sie könnten aber dabei helfen zu klären, ob Caterpillar fehlende Exportpapiere den Weg dafür ebneten, Steuern zu hinterziehen. Für die Aktie geht es vorbörslich 0,3 Prozent nach unten.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,39 0,4 1,38 18,4 5 Jahre 1,89 0,5 1,89 -3,1 7 Jahre 2,15 1,6 2,13 -9,7 10 Jahre 2,31 0,7 2,30 -13,3 30 Jahre 2,84 0,8 2,84 -22,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Uhr Fr, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1373 -0,29% 1,1407 1,1412 +8,1% EUR/JPY 128,35 -0,04% 128,41 128,19 +4,4% EUR/CHF 1,0943 -0,04% 1,0947 1,0926 +2,2% EUR/GBP 0,8766 -0,11% 0,8775 1,1386 +2,8% USD/JPY 112,86 +0,23% 112,60 112,33 -3,5% GBP/USD 1,2974 -0,18% 1,2997 1,2992 +5,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,27 46,04 +0,5% 0,23 -18,7% Brent/ICE 48,95 48,77 +0,4% 0,18 -16,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.232,19 1.241,60 -0,8% -9,41 +7,0% Silber (Spot) 16,39 16,62 -1,4% -0,23 +2,9% Platin (Spot) 914,80 925,70 -1,2% -10,90 +1,2% Kupfer-Future 2,68 2,70 -0,6% -0,02 +6,5% ===

