Zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise zieht die Branche ein Zwischenfazit: Banken sind zwar mitten in der Lösungsphase. Doch hinter sich gelassen haben sie die Krise längst nicht.

Ganz ohne Alarmstimmung kommt eine Veranstaltung zum zehnjährigen Jubiläum der Finanzkrise wohl nicht aus. Kaum hatte das Podium rund um UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber und Commerzbank-Chef Martin Zielke seine prägendsten Erinnerungen rund um die Finanzkrise im Herbst 2008 kundgetan, tönten laute Sirenen durch den Casinosaal der Frankfurter Uni. "Achtung, Achtung" hallte aus den Lautsprechern. Ein Feueralarm, den die versammelte Finanzgesellschaft mit stoischer Ruhe meisterte.

Ob die Bankenwelt eine erneute Finanzkrise genauso ruhig hinnehmen könnte, ist allerdings auch zehn Jahre nach Ausbruch der weltweiten Finanzkrise mehr als fraglich. "Gegen eine Krise, die so wäre wie die letzte, sind wir gut gewappnet", sagt Weber. Aber: "Nicht jede Krise ist gleich", mahnt der Präsident des Verwaltungsrats der Schweizer UBS im Rahmen der Diskussionsrunde, die der Bankenverband BdB am Montag zusammen mit dem Verband Öffentlicher Banken (VÖB) und dem Frankfurter Center for Financial Studies (CFS) veranstaltete.

Auch Webers Mitdiskutanten, neben Commerzbank-Chef Zielke waren das Elke König, die Chefin des Abwicklungsfonds SRB, Helaba-Chef Herbert Hans Grüntker und CFS-Professor Jan Pieter Krahnen, ...

