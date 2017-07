ROUNDUP/'HB': Thyssenkrupp will noch im Sommer Entscheidung zu Stahlfusion

DUISBURG - Der Industriekonzern Thyssenkrupp könnte sich einem Zeitungsbericht zufolge schon im Sommer von seiner Stahlsparte trennen. Dabei favorisiere der Duisburger Konzern eine Fusion mit der europäischen Tochter des indischen Stahlherstellers Tata Steel , berichtet das "Handelsblatt" (HB/Montagausgabe) unter Berufung auf Konzernkreise.

ROUNDUP 2: Adva will US-Konkurrenten MRV schlucken - Aktie springt an

MARTINSRIED - Der Telekomausrüster Adva Optical will sein Amerika-Geschäft mit dem Kauf des US-Konkurrenten MRV Communications deutlich ausbauen. Das im TecDax notierte Unternehmen bietet 10 Dollar je MRV-Aktie oder insgesamt rund 69 Millionen US-Dollar. Trotz zurückhaltender Analystenstimmen kam die Nachricht an der Börse gut an und verhalf der Aktie zu einem Sprung um über 1 Prozent.

ROUNDUP: Tesla startet Produktion des Model 3

PALO ALTO - Nach zum Teil massiven Verzögerungen bei vorherigen Modellen liegt der Elektroauto-Hersteller Tesla bei seinem ersten günstigeren Wagen im Zeitplan. Voraussichtlich am Freitag werde das erste Serienfahrzeug des Model 3 fertig sein, kündigte Tesla-Chef Elon Musk bei Twitter an. Das etwas abgespeckte Auto mit einem US-Preis ab 35 000 Dollar soll Tesla - und die Elektromobilität - stärker in den Massenmarkt bringen. Dem Unternehmen liegen bereits rund 400 000 Vorbestellungen vor.

ROUNDUP: Iran unterzeichnet Milliardendeal mit Frankreichs Total

TEHERAN - Der französische Total-Konzern hat als erstes westliches Energieunternehmen seit Ende der Sanktionen einen Milliardendeal mit dem Iran geschlossen. Mit dem laut Teheran rund fünf Milliarden US-Dollar (4,3 Milliarden Euro) schweren Geschäft will der Iran sein riesiges Erdgasfeld South Pars am Persischen Golf weiterentwickeln. Am Montag wurde in Teheran der Vertrag zwischen dem iranischen Ölministerium, Iran Petro-Pars, Total und dessen chinesischem Projektpartner CNPC unterschrieben.

Brexit treibt auch japanische Bank Sumitomo Mitsui nach Frankfurt

FRANKFURT - Die dritte japanische Bank hat sich binnen weniger Tage für Frankfurt als Ausweichstandort nach dem Brexit entschieden. Sumitomo Mitsui erklärte am Montag in Tokio, Tochtergesellschaften für Bank- und Wertpapier-Geschäfte in Frankfurt gründen zu wollen. Damit solle sichergestellt werden, dass die Kunden auch nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union bedient werden könnten.

'WSJ': Neue Hürden für Toshiba bei Verkauf der Chipsparte

NEW YORK - Beim geplanten Verkauf seiner Chipsparte könnten dem angeschlagenen Technologiekonzern Toshiba einem Bericht zufolge neue Schwierigkeiten ins Haus stehen. Wie das "Wall Street Journal" (WSJ) am Montag berichtet, enthält der Verkaufsplan eine Option, die der südkoreanischen SK Hynix eine mögliche Übernahme einer Minderheitsbeteiligung einräumt. Das Blatt beruft sich dabei auf involvierte Personen. Dies stehe im Gegensatz zu bislang gemachten öffentlichen Aussagen von Toshiba.

Nordex erhält Auftrag aus Norwegen

ROSTOCK/HAMBURG - Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex hat nach eigenen Angaben einen Auftrag für den Bau von elf Windanlagen aus Norwegen erhalten. Die Anlagen seien für den Windpark Midtfjellet III im Südwesten des Landes bestimmt und hätten eine Gesamtleistung von 39,6 Megawatt. Die Auslieferung soll ab dem Frühjahr 2018 beginnen, hieß es. Der Auftrag umfasse zusätzlich einen fünfjährigen Wartungsservice, der mehrfach verlängert werden könne.

Hochtief-Tochter Cimic baut neue Startbahn am Flughafen Brisbane

SYDNEY - Die australische Hochtief-Tochter Cimic baut mit ihrem Partner BMD Constructions eine neue Start- und Landebahn am Flughafen Brisbane. Das Auftragsvolumen von insgesamt 400 Millionen Australischen Dollar (rund 365 Millionen Euro) gehe zu gleichen Teilen an die beiden Bauunternehmen, teilte Cimic am Montag mit.

Weitere Meldungen -ROUNDUP: Bahn kommt bei Pünktlichkeit voran -IPO: Polnischer Mobilfunker strebt Milliarden-Börsengang an -IPO: Toshibas Stromzähler-Tochter Landis+Gyr will in der Schweiz an die Börse -Autozulieferer Hella sieht sich weiter auf Wachstumskurs -Software-Update für ABS - VW ruft zahlreiche Autos in Werkstätten -Binnenschiffer beklagen massive Verzögerungen beim Containerumschlag -Bayer stellt sich auf längere Schwäche in Brasilien ein -Bauern erwarten beim Getreide unterdurchschnittliche Ernte -ROUNDUP: Taxifahrt zum Niedriglohn - Eine Branche unter Druck -Richemont verkauft Modelabel Shanghai Tang -Twitter: Trumps Prügelvideo verstößt nicht gegen unsere Regeln -Zurich-Chef erteilt Großübernahme eine Absage -Logistikunternehmen VTG baut mit Zukauf Güterwagenflotte aus -Berater: Glaubten noch vor Insolvenz an Schleckers Überleben -ROUNDUP/Kaufinteressent: Mifa soll bei Rettung ins alte Werk zurückziehen

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stb

AXC0185 2017-07-03/15:20