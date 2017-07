=== *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:10 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 1H, Baden-Baden 09:00 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), PK zum "World Business Outlook", Berlin *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 DE/Bundesinnenminister de Maiziere, PK zum Verfassungsschutzbericht 2016, Berlin 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, PK zur Vorstandsvergütungsstudie, Frankfurt 11:00 DE/WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, HV, Berlin *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+4,3% gg Vj *** 11:30 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Halbjahres-PK, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 0,5 Mrd EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen im Juni *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 19:40 DE/EZB-Direktor Mersch, Rede bei einer Veranstaltung der European DataWarehouse, Frankfurt *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Juni - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in den USA geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

