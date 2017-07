Wallisellen (ots) - Rund 2'000 Schadenfälle verzeichnete allein

die Allianz Suisse nach dem verheerenden Hagelzug Ende Mai in der

Region Thun, vor allem Motorfahrzeuge waren stark betroffen. Bereits

seit Mitte Juni begutachten die Allianz-Schadenexperten die

Fahrzeugschäden im eigens dafür eingerichteten Hagel-Drive In in der

Carrosserie Spiez AG in Thun. Nun testet die Allianz Suisse über zwei

Tage erstmals den Einsatz eines Hagelscanners, der den Schadenprozess

für die Kunden erheblich beschleunigt und vereinfacht. In wenigen

Minuten erhalten die Kunden dank der neuesten Technologie ein

präzises Schadenbild ihres Fahrzeugs inklusive einer entsprechenden

Kalkulation der Schadenhöhe. Möglich machen dies 5 Kameras und eine

ausgeklügelte LED-Lichttechnik, wodurch Hageldellen in verschiedenen

Grössen rund um das Fahrzeug durch den Hagelscanner erkannt werden.

Auch solche, die für ein menschliches Auge kaum erkennbar gewesen

wären.



Gerne laden wir Sie als Medienschaffende ein, sich von der

Funktionsweise eines solchen Hagelscanners und von der

Schadenabwicklung der Allianz Suisse ein persönliches Bild vor Ort zu

machen:



Wann: Donnerstag, 6. Juli 2017, 10 Uhr



Wo. Carrosserie Spiez AG, Industriestrasse 24, 3700 Spiez



Als Gesprächspartner vor Ort steht Ihnen Markus Deplazes, Leiter

Schaden der Allianz Suisse, gerne Rede und Antwort. Aus

organisatorischen Gründen bitten wir Sie um eine Anmeldung bis

Mittwoch, 5. Juli 2017, 12 Uhr unter der Mailadresse

bernd.dewall@allianz.ch oder unter der Telefonnummer 058 358 84 14.

Wir würden uns freuen, Sie in Spiez begrüssen zu können!



Originaltext: Allianz Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008591

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008591.rss2



Kontakt:

Bernd de Wall

Mail: bernd.dewall@allianz.ch

Tel.: 058 358 84 14