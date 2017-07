Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat das Wahlprogramm von CDU und CSU scharf angegriffen. "Das ist ein Minimalprogramm zur Konfliktvermeidung innerhalb der Union", sagte Schulz in Berlin. Er bezeichnete das Programm als "unseriös, ungerecht und unverantwortlich".

Das Programm, so der Merkel-Herausforderer, sei hektisch von Beratern und Demoskopen zusammengeschustert worden. Schulz kritisierte, dass sich die Union vor einem Rentenkonzept drücke und nichts gegen die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern unternehmen wolle. "Gegen die Altersarmut will die Union gar nichts tun", meinte Schulz. Er wandte sich klar gegen die hohe Aufstockung des Wehretats, den CDU und CSU planen. "Wir wollen keine bis an die Zähne bewaffnete Armee im Herzen Europas."

CDU-Chefin Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hatten das Programm zuvor in Berlin gemeinsam präsentiert. Die CSU will darüber hinaus noch gesondert einen "Bayernplan" beschließen, in dem zum Beispiel die jährliche Obergrenze für die Zuwanderung festgelegt werden soll. Merkel lehnt solch eine Grenze ab.

