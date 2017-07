Hannover - In der vergangenen Woche erholten sich die Rohölnotierungen leicht, so die Analysten der Nord LB.Für die Nordseemarke Brent gerate mittlerweile wieder die Marke von 50 US-Dollar pro Barrel ins Blickfeld. Die jüngste Dynamik müsse dabei auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden: Der Rückgang der Rohöl-Förderstellen in den Vereinigten Staaten sei in diesem Kontext zu nennen. Wie Daten von Baker Hughes zeigen würden, sei der Zähler in der vergangenen Woche um zwei auf nun 756 Einheiten gefallen. Diese Entwicklung deute darauf hin, dass die US-Ölproduzenten nach sechs Monaten Wachstum zum ersten Mal eine Pause beim Ausbau der Fördermöglichkeiten eingelegt hätten. Der Rückgang des Förderstellenausbaus stehe jedoch auch mit Wartungsarbeiten in Alaska und dem Tropensturm Cindy in Verbindung. Aufgrund der weiter bestehenden OPEC-Fördermengenbegrenzungen habe sich der Preis außerdem aufgrund fallender Rohöl-Lagerbestände erholt.

Den vollständigen Artikel lesen ...