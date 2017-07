Die Produktion des Model 3 von Tesla startet in dieser Woche. Genauer gesagt beginnt die Serienproduktion diesen Freitag. Bereits jetzt liegen Tesla 400.000 Vorbestellungen vor. Wie sich Tesla-Aktie aktuell schlägt, erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Zudem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.