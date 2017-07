Die Preise für US-Weizen steigen - um bis zu vier Prozent. An der Börse in Chicago kostete ein Scheffel zuletzt 2015 so viel. Grund dafür ist die anhaltende Trockenheit in den wichtigsten Anbauregionen des Landes.

Die Aussicht auf eine Fortsetzung der Trockenheit in den wichtigen amerikanischen Anbauregionen hat am Montag die Preise für US-Weizen in die Höhe getrieben. Die richtungsweisenden Future an der Chicagoer Börse CBOT verteuerten sich zeitweise um vier Prozent auf 547-1/4 ...

