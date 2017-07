Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen lädt alle Fotografinnen und Fotografen zu folgenden Fototerminen ein:



Offizielles Mannschaftsfoto U23/3. Liga: Freitag, 07.07,2017, um 13.00 Uhr, Weser-Stadion



Offizielles Mannschaftsfoto 1. Bundesliga: Mittwoch, 19.07.2017, um 12.00 Uhr, Weser-Stadion



Wir bitten um schriftliche Akkreditierung (Redaktion/Agentur, Name) für beide Fototermine bis Mittwoch, 05.07.2017, an medien@werder.de. Der Einlass über Tor 1 am Weser-Stadion wird ausschließlich akkreditierten Fotografinnen und Fotografen sowie TV-Teams gewährt. Wir bitten um Verständnis, dass im Rahmen der Fototermine keine Interviewmöglichkeit besteht.



OTS: Werder Bremen GmbH & Co KG aA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52353 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52353.rss2



Pressekontakt: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Franz-Böhmert-Str. 1 c Michael Rudolph, Direktor Kommunikation info@werder.de Telefon: 0421/434590