Unter dem Patronat von Johann Schneider-Ammann hat die Swiss Entrepreneur Foundation zum Start bereits Zusagen in der Höhe von rund CHF 300 Millionen erhalten. Unter den namhaften Geldgebern befänden sich unter anderem auch die UBS, Credit Suisse oder die Mobiliar, wie Schneider-Ammann in einem Interview mir der NZZ am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...