Weltentdecker aufgepasst! Wer Freude am Reisen hat und die nächste Tour nicht alleine unternehmen möchte, ist bei "Flieg mit mir!" an der richtigen Adresse. Ab dem 18. August gibt Guido Cantz in dem neuen Reisequiz immer freitags um 18:50 Uhr im Ersten abenteuerlustigen Kandidaten die Chance, ein exotisches Land in netter Begleitung zu bereisen. Im Mittelpunkt jeder Sendung steht ein traumhaftes Reiseziel, das Sehnsüchte weckt, darunter Hawaii mit seinen wunderschönen Stränden, Neuseeland mit seinen atemberaubenden Landschaften oder Namibia mit seiner faszinierenden Tierwelt.



Nicht nur Fernweh ist bei "Flieg mit mir!" inklusive: "Flugkapitän" Guido Cantz lässt in der Sendung das "Herzblatt"-Feeling wieder aufleben. So werden in jeder Folge zwei Singles - eine Frau und ein Mann - jeweils weiteren Singles vorgestellt. Unter ihnen dürfen sie auswählen, wen sie sich als Spielpartner, möglichen Reisebegleiter und vielleicht sogar neue Liebe fürs Leben vorstellen könnten. Das Spektrum der Teilnehmer reicht dabei über alle Altersklassen. Vom Studenten bis zum Pensionär - jeder kann mitmachen, solange er ungebunden ist und in die große weite Welt hinaus will.



Im Quiz selber geht es ans Eingemachte, denn hier müssen die frischgebildeten Teams sich gegen die Konkurrenz behaupten und zeigen, wie gut sie ihre Destination kennen. Die Fragen, die sie beantworten müssen, liefern verblüffende Fakten zum Mitraten und Staunen. Außerdem lernen beide Paare viel über Menschen, Kultur und Gepflogenheiten ihres Reiseziels. Für das Duo, das sich nach zwei Runden und einem temporeichen Finale durchsetzt, steht eine letzte schwere Entscheidung an: Wollen sie die Koffer packen und gemeinsam in die "Flitterwochen" abheben? Oder nehmen sie lieber das Geld und bleiben Single?



"Flieg mit mir!" ist eine Produktion von i&u TV im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



