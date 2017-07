Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich wenig hoffnungsvoll gezeigt, US-Präsident Donald Trump in Streitfragen für den Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) in Hamburg doch noch zum Einlenken überzeugen zu können. "Wir kennen ja bestimmte Positionierungen der amerikanischen Regierung, und da erwarte ich nicht, dass wegen einer zweitägigen Reise nach Hamburg diese Positionierungen ausgesetzt werden", sagte Merkel bei einer CDU-Pressekonferenz in Berlin.

Die Bundeskanzlerin will Trump bereits voraussichtlich am frühen Donnerstagabend vor dem G20-Gipfel zu einem Gespräch treffen. Sie erwartete aber auch davon angesichts der offenkundigen Differenzen keinen Durchbruch. "Ich glaube nicht, dass wir zum Schluss mit geeinigten Positionen in allen Fragen daraus hervorgehen", sagte Merkel. "Aber miteinander reden ist ja in allen Fragen der internationalen Diplomatie vernünftig und richtig."

In der Abschlusserklärung des Gipfels werde es auch Gemeinsamkeiten geben, so etwa mit Blick auf die Terrorismusbekämpfung. "Ich glaube, da gibt es ein hohes Maß an Gemeinsamkeit, und in anderen Fragen gibt es ein hohes Maß an Unterschied", konstatierte die Kanzlerin. Kommuniques würden "nur einstimmig" verabschiedet, erinnerte sie.

Merkel hatte am vergangenen Donnerstag in einer Regierungserklärung als Ziel ausgegeben, "dass vom G20-Gipfel ein deutliches Signal für freie Märkte und gegen Abschottung ausgeht", und die auf Handelsprotektionismus gerichtete Politik Trumps scharf angegriffen. Sie hatte auch ein Festhalten am Pariser Klimaabkommen bekräftigt, aus dem Trump ausgestiegen ist, und angekündigt, sie werde den Dissens mit dem US-Präsidenten bei dem Gipfel am Freitag und Samstag in Hamburg "nicht übertünchen".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2017 09:40 ET (13:40 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.