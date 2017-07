FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung der Aktionäre von Thyssenkrupp auf eine Stahlfusion hat am Montag von einem "Handelsblatt"-Bericht neue Nahrung erhalten. Nach dem jüngsten Rückschlag vom Zweijahreshoch ging es für die Papiere des Industrie- und Stahlkonzerns bis zum Nachmittag um 4,28 Prozent auf 25,94 Euro nach oben. Das bedeutete den ersten Platz im deutschen Leitindex Dax , der sich mit einem Plus von fast 1 Prozent von seinem jüngsten Rückschlag erholte.

Die mögliche Fusion der Stahlsparte mit dem europäischen Ableger des indischen Konzerns Tata Steel könnte laut "Handelsblatt" bereits diesen Sommer besiegelt werden. Noch im Juli wolle Thyssenkrupp-Vorstandschef Heinrich Hiesinger zusammen mit Tata-Chef Natarajan Chandrasekaran ausloten, ob ein Zusammenschluss mit Tata Steel Europe machbar sei, berichtete die Zeitung mit Bezug auf Konzernkreise.

Tata Steel und Thyssenkrupp sprechen bereits seit vergangenem Jahr über eine Zusammenführung ihrer europäischen Stahlgeschäfte, die Synergieeffekte und Einsparungen bringen soll. Neben einer Erholung der Stahlpreise war dies einer der wesentlichen Kurstreiber der vergangenen Monate. Auf Sicht von zwölf Monaten zählt Thyssenkrupp denn auch mit einem Plus von mehr als 36 Prozent zu den Favoriten im Dax.

Der Deal könnte den Aktienkurs um gut 4 Euro antreiben, schätzt Analyst Marc Gabriel vom Bankhaus Lampe. Das Problem mit den Pensionsverpflichtungen in Großbritannien bei Tata scheine gelöst, erklärte der Experte in einer Studie. Insgesamt gebe es aber auch wenige Alternativen zu der Transaktion. Nachdem die Strategie des Konzerns an den Märkten viel gelobt worden sei, verlieren viele Investoren aber langsam die Geduld. Das könnte auch die jüngst unterdurchschnittliche Entwicklung der Aktien erklären./mis/tos/she

