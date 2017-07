Der Markt bekommt in dieser Woche ordentlich was auf die Mütze. Der Sturm auf die 13.000 ist erst mal wieder abgeblasen. Man macht sich beinahe schon wieder Sorgen, ob die 12.000 halten werden. Carsten Roemheld ist Kapitalmarktstratege bei Fidelity International, analysiert im Interview mit Börse Stuttgart TV die Internationalen Aktien- und Anleihenmärkte. Er verrät dabei, dass der US Aktienmarkt wieder attraktiver wird.