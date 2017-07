BILFINGER SE

Liebe Trader,

In 2014 hielt sich das Bilfinger-Wertpaper noch im Bereich von 93,00 Euro auf und markierte dadurch seine finalen Hochs, bevor die Aktie anschließend merklich unter Druck geriet und nahezu an die Tiefs aus 2009 bis Sommer 2016 zurückgesetzt hat. Erst um 25,05 Euro gelangen schließlich eine nachhaltige Stabilisierung, sowie ein erster Aufwärtsschub auf 40,71 Euro in der ersten Jahreshälfte 2017. Damit lässt sich seit grob Mai 2015 eine volatile Stabilisierungsphase ... (Rafael Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...