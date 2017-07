Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Neutral" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Mit Blick auf die Hersteller elektronischer Ausrüstungen glaube er nicht an eine Wende im zweiten Quartal, schrieb Analyst Martin Wilkie in einer Studie zum europäischen Kapitalgütersektor vom Montag. Der französische Elektronikkonzern Schneider gehöre aber zu einem Kreis von Unternehmen, die ihre Jahresziele an das obere Ende der bisherigen Spanne konkretisieren könnten./tih/ck

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0060 2017-07-03/16:29

ISIN: FR0000121972