In der Katar-Krise ist keine Lösung in Sicht. Saudi-Arabien verlängert ein Ultimatum, das Golf-Emirat will aber wohl nicht einlenken. Wie ist die Stimmung bei den deutschen Unternehmen, die in der Region aktiv sind?

WirtschaftsWoche Online: Seit vier Wochen gibt es Sanktionen gegen Katar - hat sich die Stimmung bei den deutschen Unternehmen vor Ort seitdem verändert?

Felix Neugart: Die deutschen Unternehmen in der Region haben die Hoffnung gehabt, dass sich die Krise relativ schnell beilegen lässt. Im Moment ist allerdings noch immer keine Lösung in Sicht.

Zu Beginn der Sanktionen war die deutsche Wirtschaft vor Ort noch ruhig. Ist ob der anhaltenden Krisensituation mittlerweile eine gewisse Nervosität zu spüren?

Politische Krisen und Störungen in den Handelsbeziehungen sind in der Region letztlich ja keine Seltenheit. ...

