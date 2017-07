München (ots) -



- In Deutschland, Indonesien, Japan, Marokko und Spanien nimmt die Unternehmensberatung acht neue Mitglieder in den Partnerkreis auf - Roland Berger im 50. Jubiläumsjahr weiter auf Wachstumskurs



Bei ihrem turnusmäßigen Treffen in München haben die internationalen Partner von Roland Berger acht neue Partner in Deutschland, Indonesien, Japan, Marokko und Spanien gewählt. Außerdem wurden fünf Partner in Deutschland und Schweden auf die nächste Partnerstufe befördert.



"Im Jahr unseres 50-jährigen Jubiläums befinden wir uns auf Wachstumskurs. Mit unserem Geschäft entwickelt sich auch die Partnerschaft von Roland Berger - wir freuen uns, die neuen Kollegen in unseren Kreis aufzunehmen", sagt Charles-Edouard Bouée, CEO von Roland Berger. "Wir hatten ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr und konnten in all unseren Regionen und Fachbereichen zulegen. Unsere Klienten sehen sich einem komplexen Geschäftsumfeld und vielfältigen Herausforderungen gegenüber: Sie reichen von neuen Handelsbarrieren über die Zukunft Europas bis zur digitalen Transformation einschließlich der Integration von künstlicher Intelligenz. Vor diesem Hintergrund unterstützen wir unsere Klienten dabei, Strategien zu konzipieren und zu implementieren, die ihre Organisation agiler machen und ihren langfristigen Erfolg sichern."



Weltweit acht neue Roland Berger-Partner



Die Partner von Roland Berger nahmen vier neue Kollegen in Deutschland in ihren Kreis auf: Richard Federowski, Stefan Haid, Martin Hoyer und Alexander Müller. In Asien verstärken mit Yoshihiro Suwa in Indonesien und Takashi Watanabe in Japan zwei neue Partner die Unternehmensberatung. In Marokko und Spanien wurden Mehdi Lahlou sowie Victor Zambrana zum Partner ernannt.



Fünf neue Partner auf die nächste Stufe befördert



Bei Roland Berger in Deutschland wurden insgesamt vier Partner zu Senior Partnern befördert: Klaus Juchem und Dominik Löber aus dem Competence Center Financial Services, Felix Mogge aus dem Competence Center Automotive sowie Tobias Schönberg aus dem Compentence Center Transportation. Zudem wurde Hans Nyctelius, der am Standort Stockholm ansässig ist, zum Senior Partner ernannt.



Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv. Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eine unabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220 Partnern.



Navigating Complexity



Seit 50 Jahren berät Roland Berger seine Klienten dabei, Veränderungen erfolgreich zu begegnen. Heute und in der Zukunft wollen wir unsere Klienten dabei unterstützen, durch die vielschichtigen wirtschaftlichen, technologischen, politischen und sozialen Komplexitäten unserer Zeit zu navigieren. Mit ihnen gemeinsam entwickeln und verwirklichen wir flexible Strategien, die essentiell für den langfristigen Erfolg sind.



