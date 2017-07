Der Chef des Prothesenherstellers spricht gemeinsam mit Finanzinvestor Marcus Brennecke über den Einstieg von EQT ins Familienunternehmen und erklärt, was er sich von der Beteiligung des Finanzinvestors verspricht.

Sie sitzen jetzt im selben Boot. Hans Georg Näder und Marcus Brennecke lieben es zu segeln. Ersterem, dem Chef des Prothesenherstellers Ottobock, gehört sogar eine eigene Werft in Finnland, der andere, Deutschlandchef des schwedischen Private-Equity-Unternehmens EQT, hat es in der Sportart zum Vize-Weltmeister gebracht. Jetzt wollen sie gemeinsam Ottobock in die Zukunft führen.

Herr Näder, herzlichen Glückwunsch zur doppelten Verlobung - privat und geschäftlich. Machen Sie immer alles gleichzeitig?Näder: Mein Einsatz für das Unternehmen und mein Privatleben habe ich ja noch nie voneinander getrennt. Meine Verlobung und die Verhandlungen verliefen daher ebenfalls im Gleichklang (lacht).

Die Investitionsvereinbarung mit EQT fiel auch noch auf den Geburtstag Ihres Vaters. Haben Sie das Datum bewusst gewählt?Näder: Das hat einfach gerade gut gepasst. Mein Vater wäre an dem Tag 102 Jahre alt geworden, insofern kreuzten sich hier Vergangenheit und Zukunft. Viele meiner Mittelstandskollegen sind ja eher rückwärtsgewandt, ich schaue gern nach vorn.

Dass der Investor EQT heißt, ist sicher auch kein Zufall …Näder: Nein. Als wir den Auswahlprozess Ende 2016 mit Dorothee Blessing von JP Morgan gestartet hatten, da meldete eine überwältigende Zahl an Parteien ihr Interesse an einem Einstieg an, viele davon aus Asien, den USA oder Kanada.

Und dann?Näder: Wir haben uns die einzelnen Kompetenzen angeschaut, nach Synergien in den Portfolios der Investoren gesucht, aber auch weiche Faktoren wie beispielsweise Kultur und Image des möglichen Partners sind eingeflossen. Nach intensiven Gesprächen waren KKR mit Johannes Huth, CVC mit Alexander Dibelius und EQT mit Marcus Brennecke die Top drei.

Und was gab den Ausschlag für EQT?Näder: EQT besitzt bereits zwei Unternehmen aus verwandten Geschäftsfeldern, den Hörgerätehersteller Sivantos und Lima, einen italienischen Produzenten von Endoprothesen. Das verschaffte EQT einen Vorteil. Übrigens hat Marcus Brennecke gleich mal selbst einen elektrischen Rollstuhl gesteuert, der wollte es ganz genau wissen. Das hat mich beeindruckt.

Hat es eine Rolle gespielt, dass die Familie Wallenberg hinter EQT steht? Und damit weiß, wie Sie als Familienunternehmer ticken?Näder: ??Ja, sicher. EQT entspricht in keinster Weise dem Klischee von der Heuschrecke, die Firmen aussaugt und dann schnell weiterzieht. Die Kulturen beider Unternehmen passen gut zueinander.

Wie genau?Näder: ??EQT hat wie Ottobock auch eine lange Tradition. Mein Großvater hat vor rund 100 Jahren ein Start-up in Berlin-Kreuzberg gegründet, mein Vater hat nach der Enteignung durch die Sowjets 1946 einen neuen Grundstein gelegt. Ich wurde mit 28 Jahren Vorstandschef. Das prägt.

Aber welche Werte leiten Sie daraus ab?Näder: ??Vertrauen und Verlässlichkeit. Respekt und Empathie. Und unternehmerische Neugier. Davon habe ich vieles auch bei EQT wiedergefunden.

EQT beteiligt sich mit 20 Prozent an Ottobock. Das ist nicht unbedingt üblich bei Finanzinvestoren, die oft die Mehrheit übernehmen wollen.Näder: Ja, aber da setzt offenbar ein Umdenken ein. Es gab schon ähnliche Transaktionen wie etwa den Einstieg von KKR beim Aromenhersteller Wild. Die Renditevorstellungen sind übrigens ähnlich, sie liegen im zweistelligen Bereich.

Und Sie, Herr Brennecke, wie sehen Sie das?Brennecke: Um ehrlich zu sein, gehen wir in der Tat lieber Mehrheitsbeteiligungen und nur im Einzelfall Minderheits- oder Co-Control-Engagements ein. Wenn wir einen größeren Anteil hätten bekommen dürfen, wären wir auch nicht böse gewesen. ...

