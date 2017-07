Die Aussagen des EZB-Präsidenten "die Inflation könne nur temporär schwach sein" verunsicherte die Anleger. Die meisten interpretieren jetzt einen Hinweis zur Straffung der Gelpolitik. Doch bisher testet die EZB, laut Devisenexperten David Kohl, nur die Marktreaktion ohne weitere Schritte einzuleiten. Denn auch, wenn bei uns in Deutschland die Konjunktur wie am Schnürchen läuft, bereiten einige EU-Länder den Wirtschaftsexperten Sorgenfalten - allen voran Italien. Wie die Aussagen der Europäischen Zentralbank zu deuten sind und worauf Sie sich am Gesamt- und Devisenmarkt einstellen sollten erfahren Sie in dieser Sendung. Weitere Hintergrund-Informationen lesen Sie Hier Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Notenbank-Experte David Kohl von Julius Bär den Kursanstieg des Euro und weshalb die Gemeinschaftswährung zwischenzeitlich durchaus noch weiter steigen könnte.