Weight Watchers, der weltweit größte Anbieter von Dienstleistungen

und Produkten für ein aktives Gewichtsmanagement, und Garmin, eine

der innovativsten Marken im Feld der vernetzten Fitness, kooperieren

ab sofort in Deutschland und der Schweiz



Bewegung ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil des

ganzheitlichen Weight Watchers Programms. Durch die Kooperation mit

Garmin, einem der marktführenden Anbieter von Activity-Trackern,

können Weight Watchers Teilnehmer alle Aktivitäten noch besser im

Blick behalten.



Vom Treppensteigen, über das Spazierengehen bis hin zum täglichen

Arbeitsweg zu Fuß oder per Rad, jede Bewegung zählt und wird ganz

automatisch in ActivPoints umgerechnet.



Track Dich fit



Weight Watchers Kunden profitieren von der automatischen

Daten-Synchronisierung der Garmin-Tracker mit dem Weight Watchers

Online-Programm. Die Kooperation ermöglicht es Kunden, ihre

aufgezeichneten Garmin-Daten in wenigen, einfachen Schritten mit dem

Weight Watchers-Profil zu verbinden. Damit wird jede Aktivität, die

der Garmin-Tracker misst, sofort in Weight Watchers ActivPoints

umgewandelt. Statistiken, Grafiken und Informationen zum eigenen

Fortschritt helfen dabei, mehr Aktivität in den individuellen

Lebensstil einzubauen, Erfolge auszuwerten und mit diesen Werten die

gewünschte Fitness oder das Wunschgewicht zu erreichen.



Mit Freunden messen: Austausch führt zu besseren Gesundheits- und

Fitness-Resultaten



Wer einen zusätzlichen Ansporn möchte, kann sein eigenes

Aktivitätslevel mit denen anderer messen. Im Fall des vívosmart 3

Trackers von Garmin können die Teilnehmer sich selbst Ziele setzen,

wie die Anzahl der Schritte am Tag, und sich ganz im Sinne des

Gemeinschafts-Prinzips von Weight Watchers die extra Portion Spaß

über Gruppen-Challenges holen. Der Austausch der Nutzer motiviert das

eigene Fitnessziel zu erreichen und trägt zu einer noch dynamischeren

Gruppenerfahrung bei. Weight Watchers bietet den wirksamen Ansatz für

eine nachhaltige Lebensstilveränderung mit der Option des

persönlichen Treffens als auch dem Zugriff auf Internet- und

Handy-Tools und der damit verbundenen Unterstützung. "Es ist extrem

wichtig für uns, unseren Kunden das Beste aus der digitalen Welt

anzubieten und Garmin ergänzt unser Angebot daher ideal", so

Christian Kleine, General Manager von Weight Watchers zum Startschuss

der Kooperation.



"Die Zusammenarbeit mit Weight Watchers ist für uns eine ideale

Fortführung des Active Lifestyle Gedankens, um die gesammelten Daten

direkt in den täglichen Ernährungs- und Bewegungsplan zu

integrieren", so Rolf Hartl, Key Account Manager Business Development

bei Garmin Deutschland GmbH. "Dank der ansprechenden Software-Lösung

für die Integration beider App-Welten finden sich die Kunden schnell

zu Recht und profitieren von Anfang an von der Kooperation."





