22.30 (VPS 22.29) Lachgeschichten - Sketchup Erstsendung: 13.04.2009 in WDR



23.15 (VPS 00.00) Sketchup Lachen mit Iris Berben und Diether Krebs Erstsendung: 31.12.1985 in Das Erste



23.45 (VPS 23.15) AutoLegenden Henry Ford Erstsendung: 28.05.2011 in Das Erste



Montag, 10. Juli 2017 (Woche 28)/03.07.2017



22.00 Sag die Wahrheit



Die SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Pierre M. Krause, Ursula Cantieni, Mike Krüger Folge 455



Schneller, höher, weiter - eine der Kandidatinnen kennt die Superlative dieser Welt. Sie ist Rekordschiedsrichterin und entscheidet am Ende, wer etwas am weltbesten kann. Sie richtet über die Rekorde, egal ob es um die meisten medizinischen Ultraschall-Untersuchungen geht oder gar um die längste Zeit im Ganzkörperbrand. Heiß wird es auch in Runde zwei, wenn der mehrfache deutsche Grillmeister ein Dessert grillt, das innen gefroren und außen knusprig ist.



Montag, 10. Juli 2017 (Woche 28)/03.07.2017



Sonntag, 16. Juli 2017 (Woche 29)/03.07.2017



22.30 (VPS 22.29) Lachgeschichten - Mathias Richling Erstsendung: 04.12.2015 in SWR/SR



Montag, 17. Juli 2017 (Woche 29)/03.07.2017



22.00 Sag die Wahrheit



Die SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Pierre M. Krause, Ursula Cantieni, Mike Krüger Folge 456



Eine der drei sportlichen Kandidatinnen rennt beim Extrem-Hindernislauf nicht nur über Gräben, Netze, Traktorreifen und Zäune, sondern kämpft sich auch durch Flüsse und Schlamm. Das ist Qual und Spaß zugleich. Wem von ihnen die Ratefüchse Kim Fisher, Mike Krüger, Ursula Cantieni und Pierre M. Krause so etwas zutrauen, wird sich zeigen. Außerdem gilt es, einen Vulkanforscher zu entdecken, der für seine Forschungen schon auf den Kratern der ganzen Welt unterwegs war.



Montag, 17. Juli 2017 (Woche 29)/03.07.2017



Samstag, 22. Juli 2017 (Woche 30)/03.07.2017



17.30 (VPS 17.29) SR: Meine Traumreise nach Alaska Mit dem Hollandrad durch die Wildnis Erstsendung: 03.02.2013 in SWR/SR



Montag, 24. Juli 2017 (Woche 30)/03.07.2017



08.50 (VPS 08.49) SR: Meine Traumreise nach Alaska (WH von SA) Mit dem Hollandrad durch die Wildnis Erstsendung: 03.02.2013 in SWR/SR



Montag, 24. Juli 2017 (Woche 30)/03.07.2017



Tagestipp



22.00 Sag die Wahrheit Die SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Pierre M. Krause, Ursula Cantieni, Mike Krüger Folge 457



Montag, 24. Juli 2017 (Woche 30)/03.07.2017



