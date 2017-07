Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-03 / 16:30 Pressemitteilung Neuer Sozius für das Frankfurter Büro von Dentons Dr. Clemens Maschke startet im Frankfurter Büro und berät zu Gesellschaftsrecht/M&A, Private Equity, Venture Capital sowie zu Compliance und Post Merger Integration. Er kommt von Price-waterhouseCoopers Legal. Frankfurt, 3. Juli 2017 - Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat sich zum 1. Juli 2017 mit dem Sozius Dr. Clemens Maschke verstärkt. Maschke startet im Frankfurter Büro der Kanzlei und wird in der Praxisgruppe Gesellschaftsrecht/M&A zukünftig schwerpunktmäßig mit Partner Robert Bastian und Kapitalmarktrechtspartner Robert Michels zusammenarbeiten. Zudem wird sich das Team Mitte Juli mit einem weiteren Senior Associate verstärken. Maschke kommt von PricewaterhouseCoopers Legal in Frankfurt, wo er seit 2009 im Bereich Gesell-schaftsrecht/M&A tätig war. In dieser Zeit hat er seine Mandanten, insbesondere strategische Investo-ren aus China wie etwa die an der NEEQ gelistete Focuslight Gruppe und Private Equity Investoren, federführend bei mid-cap M&A Transaktionen begleitet und zahlreiche Venture Capital Mandanten be-raten, jüngst etwa die Blockchain Holding Gruppe bei deren Finanzierungsrunden. Ferner hat Maschke die deutsche Company Secretary / EGC (Entity Governance and Compliance) Praxis für Pricewater-houseCoopers Legal aufgebaut und geleitet. Dabei liegt sein Fokus neben der laufenden gesellschafts-rechtlichen Beratung auf der Unterstützung globaler Mandanten bei der Steuerung und Überwachung ihrer weltweiten Beteiligungen sowie der Durchführung weltweiter Compliance Due Diligences und der Umsetzung weltweiter Corporate Changes Maßnahmen. Hierzu gehören unter anderem Post Merger Integration Projekte, die er federführend beispielsweise für die ManpowerGroup und die Aberdeen As-set Management Gruppe durchgeführt hat. Andreas Ziegenhagen, Germany Managing Partner: "Frankfurt als Finanzmetropole gewinnt immer mehr an Bedeutung, weswegen der Ausbau des Frankfurter Büros mit Experten wie Clemens Maschke unserer Strategie entspricht." Robert Michels, Office Managing Partner Frankfurt: "Ich kenne Clemens Maschke bereits aus vorheriger Zusammenarbeit und bin mir sicher, dass er mit seiner Expertise eine große Bereicherung für unser Frankfurter Büro darstellen wird." Dr. Clemens Maschke: "Dentons hat mit der globalen Aufstellung und dem innovativen Ansatz über-zeugt. Diese Argumente sowie der fachliche Zuschnitt passen hervorragend zu den Bedürfnissen mei-ner Mandanten. Zudem kenne ich Teile des Frankfurter Teams schon lange, so dass ich mich sehr auf die Zusammenarbeit freue." Maschke ist bereits der fünfte Zugang auf Partner- und Sozienebene in diesem Jahr in Frankfurt. Neben Amy Kläsener als Partnerin im Bereich Arbitration und Litigation-Partner Heiko Heppner starteten zudem die Banking & Finance Partner Dr. Arne Klüwer und Mortimer Berlet. Insgesamt wächst das Frankfurter Büro damit auf mehr als 40 Berufsträger an. Kontakt: Andreas Ziegenhagen Germany Managing Partner T +49 69 45 00 12 144 E andreas.ziegenhagen@dentons.com Pressekontakt: Gerte Holzgraefe Communications Manager Deutschland T +49 30 264 73 949 E gerte.holzgraefe@dentons.com Über Dentons Dentons ist die weltweit größte Wirtschaftskanzlei. Mandanten schätzen die Qualität und sehen in der globalen Aufstellung einen echten Mehrwert. Dentons gehört zu den Top Kanzleien des Acritas Global Elite Brand Index, ist Preisträger des BTI Client Service 30 Awards und wird in führenden Wirtschafts- und Rechtsmedien für Innovationen im Mandantenservice ausgezeichnet. Dies umfasst auch die Grün-dung von Nextlaw Labs und Nextlaw Global Referral Network. Mit polyzentrischem Ansatz und heraus-ragendem Talent setzt Dentons neue Maßstäbe in der Rechtsberatung. Hiervon profitieren Mandanten überall dort, wo sie leben oder Geschäfte tätigen. www.dentons.com [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Dentons Schlagwort(e): Recht 2017-07-03 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 589135 2017-07-03 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=75b6d7643b09a13cbc0103aa966d2c2b&application_id=589135&site_id=vwd&application_name=news

