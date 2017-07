Trotz Mietpreisbremse ist das Angebot an bezahlbarem Wohnraum in Deutschlands Metropolen noch zu gering, die Neubauvorhaben schließen die Lücke nicht. Nach der Wahl soll es Geld regnen.

Wohnungsmangel und horrende Mieten werden großes Wahlkampfthema. Die Parteien - zumindest jene mit Aussicht auf Regierungsbeteiligung - planen weitreichende Geldgeschenke, sowohl für Familien als auch für Wohnungsunternehmen. Als letzte große Parteien verkündeten CDU und CSU am Montag ihr gemeinsames Wahlprogramm für die Bundestagswahl im September. Gleich an mehreren Stellen wollen sie Wohnungsmarkt, Bauherren und Immobilienkäufer zu entlasten. Dafür wollen sie reichlich Geld in die Hand nehmen. Ein Blick in die Wahlprogramme der großen Parteien:

"Baukindergeld" vs."Familienbaugeld" - auf jeden Fall fünfstellig

Die Unionsparteien planen ein sogenanntes "Baukindergeld" für Familien. Beim Kauf oder Bau einer selbstgenutzten Immobilie wollen sie über einen Zeitraum von zehn Jahren 1200 Euro pro Kind und Jahr zuschießen. Außerdem könnte die einmalige Zahlung der Grunderwerbssteuer entfallen, wenn die Eltern zum ersten Mal ein Haus oder eine Wohnung kaufen - und zwar nicht nur in den Ballungsgebieten mit knappem und teurem Angebot, sondern deutschlandweit. Im aktuellen Wahlprogramm ist allerdings nur von einer Förderung zur Entlastung von der Grunderwerbssteuer die Rede, die Zuständigkeit der Bundesländer soll gewahrt bleiben. Konkreter wird das Regierungsprogramm an dieser Stelle leider nicht.

Da die Grunderwerbssteuer je nach Bundesland bis zu 6,5 Prozent des Immobilienkaufpreises ausmacht, wäre das Gesamtpaket bei einem einmaligen Erlass beachtlich. Bei einem Kaufpreis von 300.000 Euro für das familiengerechte Eigenheim macht allein dieser Posten schon bis zu 19.500 Euro aus. In den vergangenen Wochen war allerdings immer wieder von einem Freibetrag von 100.000 Euro bei der Grunderwerbsteuer die Rede, die Ersparnis läge dann bei maximal 6500 Euro.

Zusammen mit dem Baukindergeld bekämen Familien mit einem Kind somit im Idealfall eine Förderung von 31.500 Euro, bei zwei Kindern sind es schon 43.500 Euro. Beschränkt sich der Steuernachlass bei der Grunderwerbssteuer auf die genannten 6500 Euro, bekämen Familien im Beispiel immer noch zwischen 18.500 (ein Kind) und 30.500 Euro (zwei Kinder) vom Staat.

Öl ins Immobilienfeuer

