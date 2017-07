Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Montag in den Nachmittagsstunden zum US-Dollar weiter gesunken. Zwischenzeitlich war die europäische Gemeinschaftswährung bis auf 1,1358 USD gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit vergangenem Mittwoch. Zuletzt stand der Kurs bei 1,1364 USD nach 1,1375 USD um die Mittagszeit. Am Morgen wurden noch über 1,14 USD bezahlt.

Die Stimmung in den Industriebetrieben des Euroraums hat sich laut dem Institut IHS Markit im Juni deutlicher verbessert als bislang angenommen - der entsprechende Indikator ist laut einer zweiten Schätzung auf den höchsten Stand ...

