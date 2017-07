Genf - Die Volatilität war in diesem Jahr allgemein verhalten, und der CBOE Volatility Index (VIX) erreichte vor Kurzem Tiefstwerte, die zuletzt Anfang 2007 zu beobachten waren, so Mike Clements, Head of European Equities bei SYZ Asset Management.Es sei nicht klar, warum die Volatilität in den vergangenen Monaten so niedrig gewesen sei. Angesichts der Turbulenzen während der ersten Monate von Donald Trumps Präsidentschaft und der Wahlen in Europa hätte man annehmen können, dass die meisten Anleger erwarten würden, dass 2017 ein Jahr mit erhöhter Volatilität werde. Warum sei die Volatilität dann so verhalten? Liege dies an den günstigen makroökonomischen Bedingungen, den dämpfenden Effekten der Zentralbankpolitik oder einfach an der Selbstzufriedenheit der Anleger? Wahrscheinlich sei es eine Kombination all dieser und anderer Faktoren. Die Experten würden jedoch befürchten, dass Selbstzufriedenheit eine wichtige Rolle spielen könnte.

